Miranda Kerr : Photos de son mariage et de sa robe, somptueuse

Égérie de Victoria's Secret entre 2007 et 2013, Miranda Kerr a régalé la planète Mode grâce à ses nombreuses apparitions en lingerie. Pour son mariage, le top model a choisi de se couvrir. La bombe australienne de 34 ans explique : "Une robe qui vous couvre intégralement crée un sens de pureté et de mystère... Je me suis beaucoup amusée avec la mode et j'ai été plus sauvage, plus libre et bohémienne. Mais dans cette période de ma vie, mon style est plus discret."

"Elle voulait quelque chose de féerique et m'a donné cette idée, de faire une robe à la fois émouvante et simple", confie la créatrice Maria Grazia Chiuri. Inspirée par la princesse Grace de Monaco et Audrey Hepburn, Miranda Kerr a émerveillé la cinquantaine d'invités comprenant famille et amis, présents au domicile de la mariée et son chéri milliardaire - Evan Spiegel est le cofondateur de Snapchat -, lieu de la cérémonie.

