Miranda Lambert "heureuse célibataire" : c'est déjà fini avec Evan Felker

"L'amour est une route difficile parfois et ça a été des montages russes pour moi, mais je suis reconnaissante pour tous les hauts et bas parce que j'ai de très bonnes chansons qui en sont sorties, a-t-elle déclaré. Vous devez prendre les mauvaises parties et les mettre sur papier pour ensuite avancer vers les parties heureuses." Des montagnes russes qui semblent rimer avec homme marié et romance express pour la chanteuse américaine !

Miranda Lambert et Evan Felker ont commencé à se fréquenter en février dernier, après que le chanteur folk a rejoint la tournée de la star avec son groupe Turnpike Troubadours. Ce dernier avait alors rapidement laissé tomber son épouse en lui faisant parvenir une demande de divorce surprise par courrier. La chanteuse avait quant à elle mis un terme à sa relation avec l'interprète Anderson East. Avant cela, elle a été mariée durant quatre ans à Blake Shelton, juré de The Voice US et actuel compagnon de Gwen Stefani.