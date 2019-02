Miranda Lambert : La chanteuse s'énerve et balance une salade sur une femme !

Comme le rapporte TMZ, la chanteuse américaine Miranda Lambert dînait dans le restaurant Stoney River Steakhouse and Grill à Nashville avec sa mère et un ami, dimanche 10 février 2019, lorsqu'une altercation s'est produite. Tout a commencé... aux toilettes !

L'ami de Miranda Lambert aurait croisé un jeune homme aux toilettes et lui aurait dit tout le mal qu'il pensait de la jeunesse et de l'addiction aux téléphones portables. Une remarque sans doute faite à cause d'une photo volée de la star. Une fois revenu à sa table, l'ami de la chanteuse a été pris à parti par l'autre individu, qui dînait un peu plus loin avec sa femme. Rapidement, le ton est monté et les choses ont dégénéré. À tel point que la star de la country de 35 ans, visée à son tour par des remarques de la femme de l'autre table, est intervenue, se levant pour aller renverser sur ses genoux la salade que son interlocutrice était en train de manger ! L'altercation a été filmée et diffusée sur TMZ.

La police a été appelée sur les lieux mais le temps que des agents arrivent, Miranda Lambert et ses compagnons avaient quitté les lieux. Aucun rapport n'a été enregistré.