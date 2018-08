Mireille Darc avant la mort : De ses derniers mois jusqu'à son ultime nuit...

Mireille Darc, c'est un destin incroyable à tous les niveaux. Une adolescence difficile, des débuts au courage, une filmographie flamboyante, des histoires d'amour déchirantes, des épreuves, un corps qui a défié la mort pendant des années... Dans le documentaire de Sylvain Bergère, Mireille Darc, la femme libre – que France 3 diffuse ce vendredi 24 août 2018 en prime time, à quelques jours du premier anniversaire de la mort de Mimi – sont racontés les derniers mois de l'iconique comédienne décédée le 28 août 2017 à l'âge de 79 ans.

Véronique Villèle, Anthony Delon et le mari de Mireille, Pascal Desprez, apparaissent notamment pour raconter ces douloureux et en même temps poétiques moments. Ce dernier raconte par exemple cette anecdote où, en marge d'un dîner, il découvre que sa femme cuisine assise. Ce qu'elle ne fait jamais. Elle est en fait fatiguée. Son mari lui suggère d'annuler. "Et pour la première fois en 20 ans, elle me dit 'bon d'accord", se souvient face caméra Pascal. C'est le début de la fin. Dans la nuit qui suit, Mireille Darc fait une hémorragie cérébrale. "C'est le coup de tonnerre", témoigne également le professeur Alain Deloche, son cardiologue. "On était très inquiets", reconnaît de son côté Anthony Delon – dont le père Alain a refusé de participer au documentaire.

À l'hôpital, le fils de celui qui fut l'amour de la vie de Mireille a un choc. "Je n'ai pas reconnu cette femme qui était là", affirme-t-il. Et d'ajouter : "Elle a dit à un ami en commun, 'oh tu sais je suis prête, j'ai déjà la tête dans les nuages'. Elle pensait qu'elle allait partir plus tôt je pense."

Dans les semaines qui vont suivre, la "grande sauterelle" se bat et arrive même à sortir de l'hôpital. Pour Paris Match, bien qu'amaigrie, elle accepte une couverture et un shooting photo (mars 2017). Le 22 juin, deux mois et demi avant la fin, Nicolas Sarkozy lui remet une Légion d'honneur sous les yeux d'Alain Delon.

Le documentaire dépeint également les toutes dernières heures de Mireille Darc, entourée des deux hommes de sa vie. "On lui a offert une nuit incroyable, sublime, parce qu'elle avait... il manquait Pierre bien sûr, mais il y avait les deux amours de sa vie dans sa maison", confie Pascal Desprez dans un sanglot étouffé.

Mireille Darc, la femme libre à voir vendredi 24 août à 21h00 sur France 3.