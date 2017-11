Mireille Darc : Son veuf dépeint sa relation avec Alain Delon

Trois mois après la mort de Mireille Darc, son mari Pascal Desprez a répondu aux questions de Gala. Une interview qui contient quelques confessions, notamment sur Alain Delon, le grand amour de Mimi, dont personne n'a oublié les larmes lors des obsèques de l'actrice, où il s'est affiché au côté de Pascal Desprez.

"Il me soutenait. Vraiment. Mes jambes se dérobaient", se souvient Pascal Desprez en évoquant les funérailles et cette fameuse image des deux amours de Mireille Darc bras dessus bras dessous sur le perron de l'église.

Marié à Mireille Darc pendant les vingt dernières années de sa vie, Pascal Desprez a vécu avec l'ombre d'Alain Delon sur son mariage. Mais cela ne l'a jamais dérangé. "Je veux bien imaginer qu'ils s'écrivaient beaucoup, mais croyez-moi, j'ai été incroyablement heureux avec Mireille", assure le veuf, évoquant "une confiance illimitée" entre Mireille et lui. "Je n'ai jamais regardé son téléphone, ses mails", ajoute-t-il, précisant qu'il s'avait juste que sa femme "l'appelait 'Lin' sur son portable". "Vous savez, on s'est très peu vus, Alain et nous, pendant vingt ans", assure-t-il.

"Quand il n'y a que de l'amour, que voulez-vous que je dise ? Je vivais avec Mireille Darc quand même. Je sais que j'ai eu une chance inouïe", conclut-il. Ne vous attendez pas à une déclaration pleine de jalouse à l'encontre de Pascal Desprez, il n'a visiblement aucune rancoeur à l'encontre d'Alain Delon ou de la relation qu'entretenaient sa femme et son ex.

