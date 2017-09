Anthony Delon : "Pour moi, la femme de Delon, c'est Darc"

En disparaissant le 28 août à l'âge de 79 ans, Mireille Darc a plongé ses proches dans le chagrin. Parmi eux, se trouvent bien évidemment son mari Pascal Desprez avec qui elle a écrit une magnifique histoire d'amour depuis le début des années 2000, mais aussi la famille Delon. L'actrice inoubliable du Grand Blond a en effet été la compagne du monstre sacré du cinéma et elle a noué une belle relation avec son fils aîné, Anthony. Au micro de Marc-Olivier Fogiel sur RTL le 21 septembre, le beau quinquagénaire s'est confié sur ce que représentait celle qui l'a aussi élevé durant quinze ans et qu'il décrit comme un "catalyseur d'amour" et une femme très engagée pour les autres.

Marc-Olivier Fogiel souhaite réfléchir sur la question des "liens de l'amour plus forts que les liens du sang". Pour cela, il a choisi d'inviter Anthony Delon, fils d'Alain et de Nathalie Delon. Après la séparation de ses parents, l'acteur et homme d'affaires de 52 ans a également été élevé par la nouvelle compagne de son père, Mireille Darc : "Elle a vraiment rempli son rôle de belle-mère, même si je trouve que le terme est un peu péjoratif. Mireille, c'était plus que ça. C'était la femme de mon père, c'était comme une deuxième maman. Elle m'a apporté énormément de tendresse. Tout le monde sait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a reporté ce manque et cette affection sur moi. Elle a pris son rôle de belle-mère très à coeur."

Face à la personnalité forte de son père, Mireille Darc faisait le tampon. Entre la comédienne et le fils de son ex, c'était beaucoup d'affection et autant de pudeur, jusqu'à la fin. Anthony Delon était d'ailleurs présent pour ses derniers instants car il savait combien il comptait pour elle, et réciproquement. Il est donc la personne idéale pour offrir un regard sur la relation entre les deux immenses comédiens : "Ils formaient un couple mythique du cinéma français. Dans l'inconscient des Français, la femme de Delon, c'est Darc. Pour moi aussi d'une certaine façon, même s'il a épousé ma mère, c'est d'ailleurs la seule qu'il ait épousée. Mais pour moi, la femme de Delon, c'est Darc."

Il explique ensuite le rôle majeur que Mireille Darc a joué dans la vie de son père : la maison à Douchy (Loiret), celle d'Aix-en-Provence, c'est elle. Elle avait mis entre parenthèse sa carrière pour s'occuper de lui : "Ce n'est pas seulement une femme qui a partagé des choses avec lui. Je ne pense pas qu'il aurait pu faire tout ce qu'il a fait sans Mireille."

Des nouvelles d'Alain Delon

Si leur relation est restée aussi forte malgré la séparation, Anthony Delon profite du micro de RTL pour préciser la pensée de son mythique papa qui a déclaré que, sans Mireille, il pouvait partir aussi : "Oui, mais ça, c'est des grandes phrases de Delon. Qu'il soit affecté oui, mais il lui reste ses enfants, les petits. Anouchka est encore toute jeune, le petit [Alain-Fabien Delon] aussi. On ne peut pas quitter le navire comme ça." Celui qu'on a vu très affecté durant les obsèques apprend à vivre avec la disparition de celle qu'il a tant aimée, même s'il a du mal à réaliser. Et son fils sait qu'il saura se relever de son chagrin, comme un chat retombe sur ses pattes, même si "ça veut pas dire qu'il ne souffre pas."