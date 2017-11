Miss France 018 : La belle liste de cadeaux offerts aux candidates

Le 16 décembre prochain aura lieu la cérémonie Miss France 2018, au Mach36 de Châteauroux. Les trente Miss régionales espèrent toutes succéder à la belle Alicia Aylies, actuellement à Las Vegas pour l'élection de Miss Univers 2017.

En attendant de défiler devant le public et les membres du jury, les 30 reines de beauté sont en pleine préparation, à Las Vegas. Et, comme chaque année, elles ont été inondées de somptueux cadeaux, offerts par des partenaires et le comité Miss France. Une liste dévoilée par Gala.

Chacune a eu le droit à une grande et une petite valise, un sac, un sac à main de voyage et une trousse de toilette, offerts par la marque Jump. L'ensemble parfait pour ranger les nombreux vêtements qu'elles ont reçus : un manteau, une marinière et une robe de chez Armor Lux, quatre paires de chaussures offertes par Jina Chaus­sure, un kit de collants et legging donnés par Calzedonia, une robe de soirée Pronup­tia, une doudoune de chez Back to Alaska, un maillot de bain et une tenue balnéaire offerts par Soraya et Océan Couture, différents looks offerts par Sud Express, Camaïeu, Molly Brakens, La Redoute et Étienne Jean­son, Coureur du dimanche, Von Dutch, Primark, Cabaia et enfin, Nach. Sans oublier les paires de chaussures four­nies par Be Only, Skechers, Havaïana, Hush Puppies et Sauco­ny.

Les reines de beauté ont également eu la chance de recevoir trois montres Festina, un Ipad Air 2, un bracelet en argent offert par le joaillier Julien d'Orcel, une trousse complète de maquillage offerte par Couleur cara­mel, un lisseur et un boucleur de chez Ghd, des produits solaires Corine de Farme et enfin des produits capil­laires de Vitaly's et Saint Algue.

Ça fait rêver !