Miss France 2019 : Les régions les plus susceptibles de gagner

C'est ce samedi 15 décembre 2018 que TF1 diffuse l'élection Miss France 2019. En direct du Zénith de Lille, les trente Miss régionales font le show et donnent tout dans l'espoir de succéder à Miss France 2018 Maëva Coucke. On ne sait pas encore qui a gagné mais, si l'on se base sur certaines informations, on peut deviner quelle région est la plus susceptible de gagner la couronne.

Depuis le début du concours de beauté en 1920, c'est la région Ile-de-France qui a le plus remporté la couronne. Treize jeunes femme lui ont permis d'être en tête du podium (Jacqueline Bertin-Lequien en 1933, Simone Barillier en 1934, Gisèle Préville en 1935, Juliette Figueras en 1949, Maryse Delort en 1950, Véronique Zuber en 1955, Muguette Fabris en 1963, Michelle Beaurain en 1970, Brigitte Konjovic 1978, Valérie Pascal en 1986 et Patricia Spehar en 1997).

En deuxième position, on retrouve la région Rhône-Alpes et ses 7 victoires (Yvette Lanrousse en 1930, Sylvie-Rosine Numez en 1957, Christiane Sibellin en 1965, Christiane Lillio en 1968, Sylvie Bertin en 1988, Laure Belleville en 1996, et Sylvie Tellier en 2002). Sur la troisième marche du podium se trouve l'Alsace (Joséphine Ladwig en 1940, Suzanne Angly en 1969, Suzanne Iskandar en 1985, Nathalie Marquay en 1987, Laetitia Bléger en 2004 et Delphine Wespiser en 2012), la Normandie (Monique Negler en 1958, Jeanne Beck en 1967, Isabelle Benard en 1981, Martine Robine en 1984, Cindy Fabre en 2005 et Malika Ménard en 2010) et l'Aquitaine (Agnès Souret en 1920, Josiane Pouy en 1952, Frédéric Leroy en 1983, Peggy Zlotkowski en 1989, Gaëlle Voiry en 1990 et Mélody Vilbert en 1995) avec six victoires chacune.

Pour rappel les représentantes de ces régions au concours Miss France 2019 sont Alice Quérette (Miss Ile-de-France), Pauline Laniro (Miss Rhône-Alpes), Léa Rebout (Miss Alsace), Anaëlle Chrétien (Miss Normandie) et Carla Bonesso (Miss Aquitaine). L'une d'elles remportera-t-elle le titre ? À noter, que selon la science, c'est Miss Rhône-Alpes Pauline Ianiro qui gagnera l'élection.

Nos confrères de Télé Loisirs se sont intéressés à l'élection et ont analysé les données des élections de ces vingt dernières années afin de dresser un portrait robot de la miss idéale. Ils ont expliqué que 70% des reines de beauté élues étaient brunes et que 40% avaient 19 ans au moment de leur victoire. Côté taille, 25% des dernières Miss France mesuraient 1,79 m. Et pour finir, 40% des heureuses élues ont fait des études de commerce ou de droit.

Pauline Ianiro possède tous les critères. La jeune femme est âgée de 19 ans et mesure 1,79 m. Elle est brune et fait des études de droit.