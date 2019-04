Miss France 2020 : Le lieu inattendu de la prochaine élection

L'élection Miss France 2020 se prépare déjà, pour preuve la ville dans laquelle se déroulera la prochaine cérémonie vient d'être dévoilée. Si d'ordinaire, elle est organisée dans la ville de la grande gagnante, ce ne sera pas le cas l'an prochain. Toutes les futures prétendantes n'auront pas le plaisir de se rendre à Tahiti, où est née Miss France 2019 Vaimalama Chaves. La société organisatrice, présidée par Sylvie Tellier, a en effet choisi de faire honneur à l'animateur Jean-Pierre Foucault pour la prochaine élection, comme le précise un communiqué de presse de TF1.

"TF1 et l'organisation Miss France sont heureux d'annoncer que cette année, l'élection Miss France 2020 se déroulera sur les terres de Jean-Pierre Foucault, dans la cité phocéenne", peut-on notamment lire. Après le traditionnel voyage d'intégration, c'est donc à Marseille que les candidates poseront leurs valises, dans l'espoir de remporter la fameuse couronne lors de la soirée retransmise en direct du Dôme de Marseille, en décembre prochain.

L'émission sera une fois de plus présentée par l'animateur de 71 ans. Ce dernier sera accompagné de Sylvie Tellier. Dès le mois de juin, Vaimalama Chaves sera accompagnée de quatre Miss Régionales de sa promotion pour sillonner la France et élire les 30 représentantes pour la prochaine élection : Ophély Mézino (Miss Guadeloupe et 1re dauphine), Aude Destour (Miss Limousin et 4e dauphine), Wynona Gueraïni (Miss Provence et 5e dauphine), Annabelle Varane (Miss Nord-Pas-de-Calais et finaliste du top 12).