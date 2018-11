Miss Tahiti 2018 appelée "le monstre" : L'aspirante Miss France 2019 se dévoile

On peut être une reine de beauté et avoir eu une enfance difficile à cause de railleries sur son physique...

Vaimalama Chaves, alias Miss Tahiti 2018, vient d'en témoigner au cours d'un entretien avec l'AFP. La jeune femme de 23 ans, prétendante au titre de Miss France 2019, a révélé qu'il y a quelques années, elle a pesé jusqu'à 80 kilos. Un surpoids qui lui a valu bien des moqueries à l'école lorsqu'elle était à peine majeure.

"Il y a eu des surnoms qui m'ont particulièrement touchée, tels que 'le monstre'. Quand on est en pleine construction identitaire, c'est vrai que ce n'est pas évident à assumer, mais aujourd'hui je suis reconnaissante d'avoir vécu ça pour être capable d'encaisser et d'être plus forte", a commenté celle qui a suivi un régime drastique à l'âge de 20 ans afin de perdre une vingtaine de kilos.

Aujourd'hui, Vaimalama a un mental d'acier... et ces épreuves ne sont pas étrangères à sa motivation. "Dans la vie, il y a des gagnants et des perdants, et je ne veux pas de perdants dans ma famille", a-t-elle estimé.

Nous saurons le 15 décembre prochain, lors du sacre de Miss France 2019 diffusé depuis le Zénith de Lille, si Miss Tahiti 2018 parviendra effectivement à décrocher le titre suprême. Nous lui souhaitons bonne chance !