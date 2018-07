Miss Univers Espagne : Ángela Ponce, transgenre, peut écrire l'Histoire

On savait l'Espagne ouverte d'esprit et nettement plus moderne que nombre de ses voisins européens et elle l'a encore prouvée avec le couronnement d'Angela Ponce. Cette dernière, âgée de 26 ans, représentera le royaume lors de Miss Univers en mars 2018.

La jeune femme, originaire de Séville et qui avait déjà été couronnée par le passé Miss Cadix lors du concours régional dans son pays, a donc battu les 22 autres candidates cisgenres du concours. Un concours qui envoie une représentante nationale à Miss Univers (à la différence de la France où ne se tient qu'un seul concours national, qui choisit une des candidates, pas toujours la gagnante, pour porter les couleurs tricolores). Le show, qui accepte les personnes transgenres depuis 2012, aura lieu en mars prochain aux Philippines. "Je suis très heureuse pour tout ce que ça représente. Je veux donner au monde une leçon de tolérance et de respect envers soi-même et envers les autres", a-t-elle déclaré.

Angela Ponce, qui mesure 1,81 m et a déclaré selon le Mail Online s'être sentie femme dès l'âge de 3 ans, avait tenté sans succès de se présenter à Miss Espagne en 2015. La jeune femme, également mannequin, tient peut-être une revanche encore plus belle...