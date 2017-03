Mister France 2017 : Découvrez l'élu, sacré devant Ayem Nour et Clara Morgane

Ils étaient quinze candidats, venus des quatre coins de la France, à vouloir récupérer l'écharpe de Mister France 2017, succédant à Sélim Arik. C'est finalement le plus jeune candidat en lice, Eloy Pechier, qui représentait l'Ile-de-France, qui a remporté la compétition.

La soirée, présentée par l'animatrice Sandra Lou, s'est tenue au Palace, à Paris, en présence de centaines de curieux et de personnalités médiatiques. On a ainsi pu voir la jeune maman Ayem Nour, très complice avec Clara Morgane qui présidait la compétition, ainsi que Magloire, le combattant de MMA, Dieu du Stade aux attributs affolants et comédien Sylvain Potard, la chanteuse Sindy Auvity, Dominique Damien, Alban Bartoli, Sarah Kiss (Sarah Kaddour), Jean-Pierre Savelli avec sa femme Sandry et leur fille Lola, Gwendal Marimoutou, Romain Migdalski, Jaja (Secret Story 10)...

Le nouveau Mister France 2017, Eloy Pechier, est né en 1997 à Paris. Âgé de 19 ans, il mesure 1,83 m et il est étudiant en deuxième année de licence économie et gestion à l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne. Le beau gosse est également judoka et vainqueur de la coupe de France juniors (en -81 kilos en décembre 2016).