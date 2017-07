Mokhtar (TPMP) : Très remonté contre un producteur de préservatifs !

Mokhtar, agent de sécurité star de Touche pas à mon poste, est en conflit avec Callvin Condom Collector, qui commercialise des préservatifs personnalisés. En juin 2016, à l'occasion de la toute dernière émission de la saison, H2O, la société de production de Cyril Hanouna, avait demandé à Stéphane Calleja, le patron de l'entreprise, de réaliser des préservatifs à l'effigie de ses chroniqueurs. Finalement, les produits n'ont jamais été montrés à l'écran.

Un an plus tard, comme le révèlent nos confrères du Parisien, Stéphane Calleja a reçu un mail de la part de la société H Consulting, gestionnaire des intérêts de Mokhtar. Ce dernier, qui a fêté son anniversaire mercredi 19 juillet, menace le chef d'entreprise de poursuites judiciaires, indiquant que les préservatifs portent "atteinte à la notoriété" du chroniqueur.

Plus encore, H Consulting a demandé à ce que "ce modèle soit immédiatement effacé de [ses] bases de données", évoquant l'article 9 du code civil traitant du respect de la vie privée, et les sanctions dont est passible l'utilisation non autorisée de l'image d'une personne. "Nous vous remercions par avance de nous communiquer les informations en lien avec l'édition de ce préservatif. (Nombre fabriqué par vos services/date d'édition/livraison, nom et adresse du client ainsi que toute information en lien avec le produit). Et vous invitons à bloquer toutes productions utilisant l'image de notre partenaire", a également écrit la société dans son mail.

Stéphane Calleja, surpris par ce courrier, a réagi auprès de nos confrères du Parisien. "Le lot de préservatifs n'a pas été présenté à l'écran, mais il a dû passer de main en main et son existence est revenue aux oreilles de Mokhtar. Comment expliquer, sinon, une réaction si tardive ?", s'est-il interrogé. Et de poursuivre : "Les produits concernés n'ont jamais été diffusés dans le commerce et ne sont même pas visibles sur notre site Internet. Quant au fait d'être menacé, alors même que la demande initiale émane de H2O, c'est pour le moins ubuesque. Mais je tiens à leur disposition tous mes échanges avec la production." Affaire à suivre...