Molly Cavalli : L'actrice X mordue par un requin, un montage ?

L'industrie du show-business est le théâtre d'une course au buzz sans fin ! Une actrice pensait en avoir franchi la ligne d'arrivée après avoir subi une morsure de requin. La vidéo de l'accident, à l'origine d'un raz-de-marée sur la toile et les réseaux sociaux, serait en réalité un montage...

C'est ce qu'avancent plusieurs témoignages publiés par le Palm Beach Post. Dans un article publié ce jeudi 11 mai, le journal mentionne Bryce Rohrer, fondateur et directeur d'une entreprise de guides de plongée dans la ville de Jupiter, en Floride. Ce dernier aurait été contacté par Molly Cavalli et l'équipe de CamSoda deux mois avant son accident supposé.

Ils souhaitaient réaliser une vidéo de shark dive (plongée au milieu de requins) et simuler une morsure, afin d'obtenir des millions de vues. La bombe de 35 ans a également envoyé par texto à Bryce Rorher une image de ce que donnerait une blessure, grâce au maquillage.

"Je parlais directement à Molly et elle m'a dit qu'ils souhaitaient faire une vidéo simulant une morsure de requin, uniquement pour que ça soit viral", a confié Bryce Rohrer au Palm Beach Post. Le guide de plongée a refusé d'y participer : "Nous sommes pro-requins, pro-vie sauvage, et voulons montrer l'importance des requins, pas en faire des méchants."

Qu'importe, Molly Cavalli et CamSoda sont partis en excursion en mer et ont mis leur plan à exécution. La vidéo de son accident a été mise en ligne le 2 mai et compte à ce jour plus de 15 millions de vues.