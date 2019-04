Mort d'Anémone : "Fêlée", "allumée", "folle"... Pluie d'hommages singuliers

Anémone n'est plus. La grande actrice s'est éteinte à l'âge de 68 ans, succombant à une "longue maladie", a annoncé son agent à l'AFP, mardi 30 avril 2019. Depuis l'annonce de sa mort, dans la soirée, plusieurs personnalités qui l'ont côtoyée de près lui ont déjà rendu hommage, à leur manière et avec une franchise qui fait honneur à sa mémoire, elle dont le franc-parler était notoire.

D'abord, ceux qui ont tourné avec elle, à l'image de Josiane Balasko dans Le père Noël est une ordure. "Quand on a fait 'Le père Noël est une ordure', elle était parfaite dans Thérèse. Anémone, on a maintenant la vision de quand elle était plus âgée, c'était une fille qui s'était laissé aller... C'était une fille ravissante, elle avait beaucoup de charme, elle était piquante... Ensuite, volontairement, elle a décidé de ne plus rentrer dans ce genre de critères, je crois. C'était une actrice qui avait une présence incroyable. (...) Je ne l'ai jamais entendu dire qu'elle était souffrante. Anémone c'était des souvenirs à la fois joyeux et à la fois extrêmes", confie l'actrice à RTL.

"On l'aimait parce qu'elle était hors norme"

C'est les grands fêlés qui s'en vont... Elle était fêlée, mais c'est un compliment parce qu'elle était ailleurs, elle était barrée mais c'est pour ça qu'on l'aimait, parce qu'elle était hors norme", indique t-il aussi à RTL. Celui qui en parle le mieux est peut-être Patrice Leconte , qui la dirigea dans les comédies cultes Viens chez moi, j'habite chez une copine et Ma femme s'appelle revient. "Elle était largement fêlée., mais c'est un compliment parce qu'elle était ailleurs, elle était barrée mais c'est pour ça qu'on l'aimait, parce qu'elle était hors norme", indique t-il aussi à RTL.

Un avis partagé par Michel Blanc. "Elle avait cette puissance comique, en même temps elle était très belle, très séduisante et très folle, elle a toujours été très folle. Elle avait une imagination absolument débordante, elle était tout sauf rationnelle, sauf routinière... Il y avait toujours quelque chose d'inattendu dans ce qu'elle faisait", poursuit son grand acolyte du Père noël est une ordure. C'est d'ailleurs la première de l'équipe qui s'en va : "Quand on avait 25 ans, on disait un jour y en a un qui va mourir le premier, on ne savait pas lequel c'était... Maintenant on sait."

Outre ces hommages très singuliers, d'autres personnalités ont tenu à exprimer leur émotion par quelques mots ou des images, comme Audrey Pulvar, Benoit Hamon, Vanessa Demouy, Sandrine Quétier, Vincent Desagnat ou encore Christophe Beaugrand...