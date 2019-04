Mort d'Anémone : Maman cash, elle a "regretté toute sa vie d'avoir des enfants"

Anémone est morte, emportée à l'âge de 68 ans par "une longue maladie", selon une déclaration faite par son agent à l'AFP. Alors que les hommages se multiplient, on se rappelle de la malice de cette grande actrice. Il faut dire qu'Anémone en interview, c'était une rencontre qui ne manquait pas de sel.

Elle évoquait il y a quelques années son rapport particulier à la maternité, elle qui a eu deux enfants, Jacob (né en 1979) et Lili (née en 1983) - cette dernière a d'ailleurs une petite fille, Nana (12 ans), que sa grand-mère trouvait "adorable". "Les enfants, ça bouffe, ça bouffe et après ça fout le camp ! [...] Quand vous en avez, vous dites adieu à votre vie, à votre personne, à tout !", lâchait-elle ainsi à Gala, en janvier 2014. Son premier enfant, Jacob, est "arrivé comme ça". Incitée par ses proches à lui trouver un père, Anémone avait jeté son dévolu sur un homme qui lui paraissait avoir le bon profil et qui voulait également des enfants. "À 22 ans, je voulais me faire ligaturer les trompes. Je me suis dégonflée. Mais j'ai regretté toute ma vie d'avoir des gosses", allait-elle jusqu'à confier sans ambages.



Plus récemment, elle se plaignait de ce que son fils Jacob était "chiant à vivre" alors qu'il ne quittait plus le domicile familial, au grand dam de l'actrice. "Jacob est plutôt chiant à vivre, même s'il y a des efforts ! [...] L'idée qu'il se barre me réjouit !", s'exclamait-elle dans l'émission Recherche appartement ou maison (M6), qui avait trouvé un logement parisien à son grand fils, âgé à l'époque de 33 ans. "Je suis une bonne mère. Le pauvre chou, il se rêve indépendant, mais il est encore bébé... Heureusement que je suis là !", poursuivait-elle.

C'est au cours d'une interview à Closer qu'Anémone expliquait que Jacob aurait pu s'appeler... Tanguy (et avançait qu'elle aurait été bien plus heureuse sans enfants et lesbienne). "J'ai grandi à une époque où, si on n'avait pas d'enfant, on n'était pas une vraie femme. Donc, on fait des gosses. Et on se rend compte qu'on s'est fait bananer et qu'on aurait été mieux sans", indiquait la mythique Thérèse du Père Noël est une ordure. Malgré ces propos assez durs, Jacob et Lili n'ont jamais manqué d'amour : "Je ne me suis jamais cachée. Et ils savent aussi que je les aime."