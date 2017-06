Mort d'Anita Pallenberg, célèbre ex-petite amie de Keith Richards

Le Rolling Stone est en deuil. Keith Richards a perdu la mère de trois de ses enfants, Marlon, Angela et Tara (décédée peu après sa naissance). Anita Pallenberg, actrice et mannequin, est morte à l'âge de 73 ans, a confirmé sur Instagram une proche amie de la défunte, Stella Schnabel.

Pallenberg fut treize années (de 1967 à 1980) durant la compagne de Richards. Leur relation fut notamment marquée par une incartade d'Anita qui avait entretenu une relation avec Mick Jagger, le leader des Stones, sur le tournage de Performance en 1968. Dans une interview accordée à Paris Match, l'iconique Keith Richards évoquait cette idylle et le fossé qui s'était alors creusé avec son acolyte de toujours. "Ce n'est pas tant le fait d'avoir couché avec Anita. Il faut se remettre dans le contexte des sixties, explique-t-il. Tout le monde essayait tout avec tout le monde. En plus, je n'étais pas un jaloux hystérique. Cela aurait été vain avec Anita. C'était un sacré caractère qui, de toute façon, n'en faisait qu'à sa tête. J'en ai surtout voulu à Mick, parce que cette escapade cinématographique compromettait l'équilibre du groupe. Et le bouquet, c'était qu'il se tapait ma copine, en plus ! En même temps, il m'a fait saigner – et j'ai écrit Let it Bleed – et il m'a mis en colère – ce qui m'a fait écrire Gimme Shelter. Alors, l'un dans l'autre..."

Actrice et mannequin née en Italie et d'origine allemande, Anita Pallenberg n'a pas été que la girlfriend du guitariste des Rolling Stones, sur lequel elle a pourtant eu une influence indéniable. Elle fut sur grand écran la Black Queen dans Barbarella de Roger Vadim en 1967, puis la femme de Michel Piccoli dans le film Dillinger est mort. Elle avait commencé sa carrière dans Vivre à tout prix de Volker Schlöndorff et était apparue dernièrement dans 4 h 44 Dernier jour sur Terre, d'Abel Ferrara.

Après sa séparation d'avec Keith Richards, sur fond d'addiction à l'héroïne et de suicide – celui d'un adolescent de 17 ans, Scott Cantrell, employé comme jardinier dans leur résidence de South Salem (État de New York) qui fut retrouvé mort en juillet 1979 après s'être tiré une balle dans la tête, acte désespéré après avoir été éconduit par la bombe incendiaire –, Anita Pallenberg est devenue styliste, se montrant notamment proche de Kate Moss.