Mort d'Anton Yelchin : Un accord financier entre ses parents et le constructeur

Le 19 juin 2016, le jeune acteur Anton Yelchin perdait la vie dans un crash de voiture. Un défaut technique sur sa Jeep Grand Cherokee (2,5 tonnes) avait été avancé pour expliquer comment le jeune comédien de 27 ans avait pu être retrouvé écrasé contre le portail de sa maison.

Plus d'un an et demi après cette tragique disparition, on apprend d'un document officiel de la Los Angeles Superior Court que les parents de l'acteur vu dans Star Trek Sans Limites ont trouvé un accord financier avec les constructeurs de la voiture qui a tué leur fils. "L'argent ira à la Anton Yelchin Foundation et à la production d'un documentaire sur la vie d'Anton, a commenté dans People l'attachée de presse du regretté comédien. La mission de la fondation est de donner du pouvoir et de soutenir les jeunes gens engagés dans des arts créatifs qui font face à des challenges de carrière à cause d'une maladie invalidante ou d'un handicap."

Fiat Chrysler Automobiles, le constructeur du modèle de Jeep Grand Cherokee qui a provoqué la mort de Yelchin, s'est félicité de cet accord. "FCA US est ravi d'avoir trouvé une résolution amicale à ce sujet, assure un représentant de la firme. Les détails de l'accord sont confidentiels." On ne sait donc pas sur quel montant se sont accordées les deux parties.

En août 2016, la famille d'Anton Yelchin avait déposé une plainte contre le constructeur de la voiture. Il avait été avancé qu'il manquait en effet un système d'alerte lorsque, le moteur allumé, les véhicules sont laissés par mégarde au point mort au lieu du mode parking qui bloque les roues. De quoi expliquer pourquoi la Jeep de Yelchin avait bougé et écrasé le jeune homme. Le Daily Mail avait avancé que l'acteur n'était pas la première victime d'un tel accident, invoquant 212 accidents et 308 destructions de propriété, ainsi que 41 blessures liées à ce problème technique.