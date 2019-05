Mort d'Ashley Massaro à 39 ans : la star du catch s'est suicidée

Ashley Massaro a été déclarée morte le 16 mai 2019 dans un hôpital du comté de Suffolk à Long Island, dans l'État de New York, alors qu'elle aurait dû fêter son 40e anniversaire dix jours plus tard. L'ex-star de WWE avait été retrouvée inanimée chez elle. Lors de l'annonce de son décès, aucune précision n'avait été apportée outre le fait que la piste criminelle était écartée.

Près d'une semaine plus tard, la cause de la mort d'Ashley Massaro vient d'être révélée. L'ex-catcheuse s'est suicidée par pendaison. L'information est dévoilée par la rubrique sport de TMZ. Le site américain ne dispose pas encore d'éléments qui pourraient expliquer les raisons de ce geste désespéré.

Devenue Diva de la WWE en 2005, Ashley Massaro avait choisi de mettre fin à cette activité trois ans plus tard, après avoir découvert que sa fille Alexa, alors âgée de 8 ans, était malade. Elle avait alors décidé de mettre un terme à son contrat pour se consacrer à elle. "J'aimerais pouvoir faire les deux à la fois et qu'il y ait d'autres solutions, mais vu la gravité de la situation, je vais devoir demander à m'arrêter pour l'instant", avait-elle expliqué en juillet 2008.

Aujourd'hui âgée de 18 ans, Alexa Massaro avait réagi à la mort de sa mère en publiant ces mots dans une story Instagram : "Je t'aime maman, je veux me réveiller dans tes bras plus que tout, je veux te faire un gros câlin, s'il te plaît reviens, ça ne peut pas être réel." Depuis, plus rien. La jeune femme qui fêtera ses 19 ans en juillet prochain peut compter sur le soutien des internautes qui ne cessent de lui envoyer de messages pour l'accompagner dans cette épreuve très douloureuse.