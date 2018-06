Mort d'Edu Del Prado (Un, dos, tres) : Son petit ami dévasté...

Ce 24 juin 2018, nous avons appris la triste disparition d'Edu Del Prado. L'acteur et chanteur espagnol de 40 ans a été retrouvé mort ce samedi à Valence.

Bien entendu, les messages de condoléances se sont tout de suite multipliés sur les réseaux sociaux. Après les publications des stars de Un, dos, tres – série culte dans laquelle Edu Del Prado avait participé – Beatriz Luengo, Monica Cruz et Miguel Angel Munoz mais aussi celle de Raquel Del Rosaria (la belle soeur de l'artiste), c'est le mari d'Edu Del Prado, Misael Del Rosario, qui a finalement pris la parole malgré son chagrin ce lundi.

Sur Instagram, il a écrit en légende de clichés de son défunt compagnon, très malade ces derniers mois et finalement emporté par une pneumonie : "Eduardo n'avait pas d'amis, il avait une famille. Il n'y a pas d'absence, il y a une présence. En ce moment, la douleur ne nous laisse pas l'apercevoir, mais cela passera. Nous nous donnons le droit d'être tristes, d'allonger ces adieux autant que nécessaire. Nous ne sommes pas pressés. Dans ces dernières sept semaines de silence auprès de mon mari, j'ai découvert qu'il n'était pas nécessaire de parler avec lui pour communiquer. Il était simplement là... Sa maladie a fini par nous guérir tous. Depuis son silence, il nous parlait à tous. Si on ne pouvait plus l'écouter, aujourd'hui nous avons le temps. (...) On t'aime, tu es ma vie. Pour toujours."

Edu del Prado avait également participé au concours The Voice, en France, en 2014. À l'époque, le chanteur avait atteint le stade des battles.

Toutes nos pensées vont vers la famille et les proches d'Edu Del Prado.