Mort de Bradley Welsh, tué par balles à 48 ans pour une sombre affaire de drogue

Acteur de T2, suite de Trainspotting, dans laquelle il incarne un chef de gang, Bradley Welsh a été retrouvé mort devant sa porte à Édimbourg en Écosse le 17 avril 2019 à l'âge de 48 ans. D'après les premiers éléments de l'enquête, il est mort après avoir été touché par balle à la tête. Les autorités écossaises ont lancé un appel à témoins pour tenter de retrouver le meurtrier. La presse britannique dévoile désormais de nouvelles informations, d'après une source venant du milieu du banditisme que fréquentait la victime.

Père d'une fille et propriétaire d'un club de boxe, Bradley Welsh était un boxeur (poids léger) et comédien dont le passif l'avait déjà entraîné en prison, il s'était exprimé récemment sur son vécu lors d'une interview. Les démons d'antan ne l'ont jamais quitté et selon le Daily Star, c'est une affaire de drogue – 3kg d'héroïne et 2kg de cocaïne – et une valise de 130 000 livres qu'il possédait qui lui ont valu sa perte. Lors de ce que l'on peut qualifier de meurtre, sa compagne et son enfant se trouvaient à l'intérieur et n'ont pas entendu le coup de feu. Un voisin a tenté de lui venir en aide, en vain.

Selon la source, Bradley Welsh ne devait pas de l'argent mais la drogue qui a été perdue était sous sa responsabilité. "Si elle disparaît, il faut payer" explique l'insider. Il était très respecté mais quelqu'un en a eu assez. Ces gangs sont féroces, ils s'en fichent de savoir qui vous êtes. Si ça tourne mal, quelqu'un doit payer." Selon des témoins, l'assassinat se serait déroulé ainsi : "Bradley Welsh est sorti de sa voiture, a parlé avec son voisin, puis il est rentré chez lui. Il a mis un pied sur l'une des marches du porche quand un homme a surgi et lui a tiré dessus." Il ajoute : "Brad avait un lourd passif dans sa jeunesse, mais il s'était retiré de tout cela. Il voulait juste bien faire pour les siens."

Dans une interview pour Edinburgh Evening News le 13 avril dernier, Bradley Welsh s'était remémoré ses années de banditisme et la prison. Il expliquait que la boxe l'avait sauvé : "Bien sûr que je regrette ce que j'ai fait. J'ai une fille et un garçon qui est comme un fils pour moi. Et je vais faire au mieux pour la société. C'est pour cela que je fais ce que je fais."