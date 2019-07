Mort de Cameron Boyce à 20 ans : la cause de sa mort révélée

La star de la trilogie Descendants et de la série Jessie (diffusée sur Disney Channel) avait déjà fait des crises par le passé. Le porte-parole de sa famille a déclaré : "C'est avec le coeur profondément lourd que nous signalons que nous avons perdu Cameron ce matin. Il est décédé dans son sommeil des suites d'une crise convulsive résultant d'un état pathologique pour lequel il était soigné. Le monde est maintenant sans doute privé de l'une de ses plus brillantes lumières, mais son esprit vivra grâce à la bonté et à la compassion de tous ceux qui le connaissaient et qui l'aimaient."

Originaire de Los Angeles, Cameron avait débuté à 9 ans dans le film d'horreur Mirrors. Deux ans plus tard, il incarnait l'un des enfants d'Adam Sandler dans le film Copains pour toujours (Grown Ups).

Le défunt était également engagé dans des actions caritatives. Il avait notamment récolté 30 000 dollars pour la construction de puits d'eau potable au Swaziland.