Mort de Céline (Les Princes de l'amour) : Son ex-Prince chante pour elle...

Vendredi 7 avril 2017 au petit matin, Céline, l'ex-prétendante d'Anthony Lyricos dans la première saison des Princes de l'amour (diffusée en 2014 sur W9) nous quittait brutalement des suites d'un terrible accident survenu tout près de Béziers.

Après avoir écrit un émouvant message sur sa page Facebook ce même 7 avril, Anthony Lyricos (25 ans) a décidé de publier quelques heures plus tard un nouveau post dans lequel il reprend lui-même la chanson préférée de Céline, Con Te Partiro popularisée par Andrea Bocelli. "En hommage à notre princesse de l'amour, Céline. J'ai repris sa chanson préférée <3...", a-t-il simplement commenté en légende de la vidéo.

"Très touchant", "C'est un très bel hommage, merci", "Céline aurait adoré, elle nous manque déjà énormément", "Toutes mes condoléances et courage à tous ses proches, un ange de plus dans le ciel", pouvait-on lire dans les réactions à cette publication. Et Anthony Lyricos de réagir à la suite de ces réactions : "Merci à vous tous mes chéris pour votre soutien mais surtout pour elle et sa famille... de votre pensée qui s'envole vers elle."

Pour rappel, selon le Midi Libre, la jeune femme âgée de 33 ans a été mortellement renversée ce vendredi 7 avril peu après 4h du matin alors qu'elle marchait sur le bas-côté d'une route de Maraussan, une commune de l'Hérault. Une fois les pompiers de Béziers arrivés sur place, ces derniers n'ont pas pu ranimer la jeune femme et ont dû se résoudre à constater son décès. L'automobiliste âgé de 50 ans à l'origine du drame a été aussitôt placé en garde à vue et des analyses sanguines sont en cours pour déterminer son taux d'alcoolémie.