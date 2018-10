Mort de Charles Aznavour : Céline Dion livre un sublime hommage

Céline Dion et Charles Aznavour sont de grands artistes dont les chemins se sont croisés il y a quelques années. Ensemble, ils avaient notamment chanté le morceau Toi et moi, à Las Vegas en 2003, une collaboration immortalisée sur l'album Duos d'Aznavour en 2008. La chanteuse québécoise vient de rendre hommage à l'artiste mort dans sa baignoire il y a quelques jours à l'âge de 94 ans.

Sur Instagram, la star internationale a posté une photo de Charles Aznavour et d'elle dans ce qui semble être les coulisses d'un spectacle. Un cliché mettant en avant leur complicité, légendé d'une superbe manière à partir de titres de chansons de défunt : "Monsieur Charles, Hier encore, les scènes du monde entier étaient pour vous la bohème que vous avez tant aimée. Vous, fils d'Arménie devenu Ambassadeur des plaisirs démodés, vos chansons d'Or ont fait rêver des générations de romantiques. Et pourtant... Comme ils disent... Il faut savoir quitter la table, mais l'amour qu'on vous porte ne sera jamais desservi. Vous resterez toujours For me Formidable. Respect et condoléances à votre famille. - Céline xx..."

Un texte également rédigé en anglais.