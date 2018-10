Mort de Charles Aznavour : La famille contre l'idée d'un hommage national

Charles Aznavour est mort dans la nuit du dimanche au lundi 1er octobre 2018, dans sa maison de Mouriès près d'Arles. Le chanteur bénéficiera-t-il d'un hommage national comme son filleul Johnny Hallyday, en décembre 2017 ? C'est à la famille d'en décider...

Selon RTL, les proches de Charles Aznavour, son épouse Ulla Thorsel et ses enfants, seraient contre. Nos confrères écrivent : "La famille serait opposée à l'organisation d'un tel événement." Les discussions avec l'Élysée se poursuivent pour décider de l'implication du chef de l'État. Emmanuel Macron a salué lundi sa mémoire : "Profondément français, attaché viscéralement à ses racines arméniennes, reconnu dans le monde entier, Charles Aznavour aura accompagné les joies et les peines de trois générations. Ses chefs-d'oeuvre, son timbre, son rayonnement unique lui survivront longtemps, écrivait le président sur Twitter. Je l'avais convié à mon déplacement à Erevan pour le sommet de la francophonie, où il devait chanter. Nous partagerons avec le peuple arménien le deuil du peuple français." RTL assure que les discussions se tiennent également avec le gouvernement arménien qui a décrété un deuil national le jour des obsèques de Charles Aznavour.

La dernière demeure de l'artiste est encore incertaine. Charles Aznavour pourrait être inhumé à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines, petite commune où il a fait construire un caveau familial. Ses parents ainsi que son fils Patrick, décédé en 1981 à l'âge de 25 ans, y reposent déjà.

Lundi, le nouveau président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a rendu hommage au chanteur dans l'hémicycle : "Je voudrais rendre hommage à la mémoire de Charles Aznavour qui vient de nous quitter et qui incarnait si talentueusement l'appartenance à plusieurs cultures pour le plus grand bénéfice de l'humanité toute entière." Les députés se sont levés et ont longuement applaudi.

Ce mardi 2 octobre, le procureur de Tarascon a communiqué les résultats de l'autopsie pratiquée sur le chanteur. Charles Aznavour a été retrouvé allongé dans la baignoire de sa salle de bain mais il ne s'est pas noyé. Sa mort est consécutive à un "oedème aigu pulmonaire responsable d'une défaillance cardio-respiratoire qui s'est révélée être au-dessus de toute ressource thérapeutique".