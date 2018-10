Mort de Charles Aznavour : Ulla Thorsell, la femme de sa vie...

La tristesse n'est pas que dans le coeur des fans à la suite de l'annonce de la mort de Charles Aznavour. Le chanteur laisse désormais Ulla Thorsell, sa femme, affronter la vie seule. De son histoire d'amour, l'interprète de La Bohème en avait dit très peu...

Le monstre sacré de la chanson était marié – selon le rite grégorien – depuis 1967 à Ulla Thorsell, une discrète Suédoise, protestante, qui "n'aime pas être vue dans le public, être prise en photo", confiait-il l'an dernier au Figaro. Avec son épouse, Charles Aznavour avait eu trois enfants : Katia (née en 1969, elle aussi chanteuse), Misha (né en 1971) et Nicolas (né en 1977). Le couple vivait son histoire à l'ombre de la lumière médiatique et, les rares fois où le chanteur parlait de sa femme, il en disait le plus grand bien. "Elle m'a fait beaucoup de bien. Elle est protestante, elle fait les choses différemment. Et moi, je lui ai appris la folie" disait-il au quotidien.

Charles Aznavour, qui avait reçu son étoile sur l'incontournable Walk of Fame de Los Angeles en 2017 avec son clan mais sans sa femme pour assister à cet événement, avait été marié trois fois. "La première, j'étais trop jeune. La deuxième, j'étais trop bête. Le troisième fois, j'ai épousé une femme qui vient d'une culture différente, plus stricte. J'ai appris des choses, la tolérance, notamment. Je ne dirais pas qu'elle m'a changé, car c'est difficile de me changer. Mais elle m'a régulé, m'a mis sur un bon rail", disait-il à Télé 7 jours. L'interprète de Comme ils disent, Hier encore ou Emmenez-moi avait été marié à Micheline Rugel, mère de ses enfants Seda (née en 1947) et Charles (née en 1952) et à Evelyn Plessis, mère de son fils Patrick (né en 1956 mais malheureusement décédé à 25 ans).

