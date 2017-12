Charles Aznavour et sa femme Ulla : "Je l'ai préservée..."

Assez discret sur sa vie privée, Charles Aznavour fend, un peu, l'armure à l'occasion d'une longue interview au Figaro. Le chanteur de 93 ans, qui va donner son premier concert à l'AccorHotels Arena de Paris et prépare un nouveau disque, évoque son mariage...

L'artiste, marié depuis 1967 à Ulla Thorsell, se dit très heureux de ce que lui a apporté son mariage. "Je me suis débarrassé de ce qui me rend fier de moi. Quand on a 25 ans et qu'on est fier de ce qu'on vous a donné, ça va. Mais après, il faut être différent. Imaginez-vous la vie de la femme d'un artiste qui ne pense qu'à lui-même ? Celle qui est mon épouse depuis cinquante-deux ans, je l'ai préservée. Elle n'aime pas être vue dans le public, être prise en photo. Elle m'a fait beaucoup de bien. Elle est protestante, elle fait les choses différemment. Et moi je lui ai appris la folie", confie-t-il. Avec son épouse, Charles Aznavour a eu trois enfants : Katia (née en 1969), Misha (né en 1971) et Nicolas (né en 1977).

Le chanteur, qui a eu une vie personnelle et professionnelle bien remplie, ne compte pas prendre sa retraite. Ainsi, il prépare encore un nouveau disque ! "J'espère aborder différents sujets de société et aussi la question de l'âge. J'ai écrit un texte qui s'intitulé Vivre vieux pour les plus âgés. Leur montrer qu'il ne faut pas paniquer, qu'il faut vivre sa vieillesse bien. On vit plus vieux en étant confortable dans son âge", ajoute-t-il.

Thomas Montet