Mort de David Poisson : Le skieur de 35 ans chute à l'entraînement, le choc...

Le ski alpin français est en deuil. David Poisson, 35 ans, médaillé de bronze de descente aux Championnats du monde de ski alpin 2013, est décédé lundi après une chute à l'entraînement dans la station canadienne de Nakiska, a annoncé la Fédération française de ski (FFS).

"Dévastés par cette nouvelle", le président de la FFS Michel Vion, le directeur technique national Fabien Saguez et l'ensemble de l'encadrement sportif et du personnel administratif de la Fédération se sont associés "à la douleur de ses proches dans ces moments particulièrement difficiles", via un communiqué de la Fédération.

Le champion s'entraînait avec l'équipe de France en vue de la première descente de Coupe du monde, le 25 novembre à Lake Louise. Selon le centre de secours de Kananaskis, dans la province d'Alberta dans l'ouest du Canada, le skieur aurait lourdement chuté, avant de traverser les filets de sécurité et percuter un arbre. "Quand nous sommes arrivés sur place, nous avons pris en charge cette personne et constaté qu'elle était morte sur place, a déclaré le porte parole du centre de secours, Adam Loria. Il n'y a pas eu de transfert à l'hôpital. Nous avions initialement affrété un hélicoptère, mais une fois fixés sur la situation, nous ne l'avons pas fait descendre." Egalement cité par AP, un responsable des Domaines des Rocheuses Canadiennes, dont fait partie Nakiska, a précisé que si les pistes étaient ouvertes pour des séances privées, les équipes "prennent en charge elles-mêmes leur entraînement et gèrent tout elles-mêmes".

16 ans après Régine Cavagnoud

Ce décès tragique intervient 16 ans après celui de Régine Cavagnoud, décédée de graves lésions cérébrales à la suite d'une collision à l'entraînement. Championne du monde de super-G huit mois plus tôt, la skieuse du Grand-Bornand (Haute-Savoie) avait heurté un entraîneur lors d'une séance d'entraînement sur un glacier autrichien le 29 octobre 2001. La jeune femme était morte deux jours plus tard.

"Le ski français est en grande tristesse parce que David, c'était avant tout la joie de vivre, un bon gars et un très bon sportif", a confié à LCI Michel Vion, qui rajoute : "C'est l'horreur. Pour sa famille bien sûr, sa maman qui a perdu son mari il y a quinze jours, et pour son épouse et son enfant."

"Notre pote, notre ami, notre collègue, notre modèle, le sourire du groupe, la force tranquille, la droiture et la justesse d'un mec en or...", s'est pour sa part ému Thomas Mermillod-Blondin, partageant sur Instagram une photo de leur bande, tandis que Simon Fourcade, "sonné", se remémore "tellement de bons moments" passés ensemble.

Parmi les autres réactions, la ministre des Sports, Laura Flessel, a notamment adressé ses "plus sincères condoléances" aux proches de David Poisson. "C'est une nouvelle dramatique. Nous sommes de tout coeur avec ses proches et la Fédération française de ski", a pour sa part fait savoir Denis Masseglia, le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). "On a déjà connu ça par le passé avec Régine Cavagnoud, qui s'est tuée en 2001. Aujourd'hui, le ski français revit ça avec David (...) C'est con à dire mais David va me manquer, va manquer au ski français par sa personnalité", a quant à lui témoigné Sébastien Amiez, ancien skieur. Dans la même veine, Ted Ligety, Champion olympique de combiné en 2006 puis de géant en 2014, s'est dit "profondément choqué et attristé" par la mort de celui que ses proches surnommaient Caillou.