Mort de Françoise Xenakis : La chroniqueuse littéraire s'est éteinte à 87 ans

Triste nouvelle... Françoise Xenakis, écrivaine et ex-chroniqueuse de Télématin (France 2), est morte. Elle s'est éteinte le 12 février 2018 à Courbevoie, à l'âge de 87 ans. C'est sa fille Mâkhi qui a annoncé le décès de la journaliste, évoquant une longue maladie.

Françoise Xenakis, veuve du compositeur et architecte Iannis Xenakis, n'est pas un visage inconnu des téléspectateurs. Elle a en effet officié pendant plus de vingt ans dans Télématin et avait même participé à L'Académie des 9, une émission présentée par Jean-Pierre Foucault dans les années 1980.

Mais outre son rôle de chroniqueuse sur le petit écran, Françoise Xenakis est également l'auteure d'une vingtaine de romans et d'essais. Elle avait ainsi publié son tout premier roman Le Petit Caillou en 1963 et remporté trente ans plus tard le Prix des libraires pour son ouvrage Attends-moi. En parallèle, la chroniqueuse littéraire de France 2 s'intéressait au genre biographique, elle avait notamment publié Danielle Mitterand, la petite fille qui voulait être Antigone...

Elle était également membre du jury du prix littéraire 30 millions d'amis. Mais ce n'est pas tout : Françoise Xenakis était une femme engagée. Elle officiait alors comme membre du comité d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. En 2009, elle avait cosigné un texte réclamant la dépénalisation de l'euthanasie.