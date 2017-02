Mort de George Michael, l'appel aux secours dévoilé : "Il est gelé et tout bleu"

Le mystère qui entoure la mort de George Michael se désépaissit peu à peu. Si on ignore toujours pour l'instant les causes exactes du décès du chanteur âgé de 53 ans, on en sait désormais plus sur les circonstances du drame.

Le soir de Noël, l'artiste est allé se coucher alors que son compagnon de longue date, Fadi Fawaz, passe la nuit dans sa voiture. Le lendemain matin, l'ancien coiffeur devenu photographe retrouve le corps sans vie de son amoureux et tente de le ranimer pendant une heure. C'est en tout cas ce que révèle le coup de téléphone passé aux urgences, lequel a duré quatre minutes.

"C'est George Michael, je crois qu'il est mort. Je n'ai pas arrêté de lui parler, ça fait une heure que j'essaie de le réveiller. Il ne respire pas. Il est dans son lit, il est gelé et tout bleu", a-t-il déclaré lors de son coup de fil au 999, révélé par le Sun. "Vous pensez qu'il n'y a plus aucun secours possible ?", demande ensuite la personne du standard téléphonique. Fadi Fawaz répond : "Son corps est super rigide...".

En revanche, il a assuré que sa mort n'était pas du tout planifiée. "Non, non, non, non, non, non. Ca fait des heures que j'attends qu'il se lève et il ne se réveille pas. Je suis venu pour le réveiller et il était parti, vous voyez ce que je veux dire. Il n'est plus là. Vous allez envoyer quelqu'un n'est-ce pas ? C'est George Michael, vous savez, le chanteur...", a-t-il ajouté.

A ce stade de l'enquête, l'homme âgé de 40 ans a été lavé de tout soupçon par les forces de l'ordre. Le corps du chanteur des Wham est toujours à la morgue et subit une nouvelle batterie de tests et d'examens toxicologiques. Les résultats devraient être connus d'ici à la fin du mois.

Coline Chavaroche