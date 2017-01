Mort de George Michael : Son petit ami Fadi Fawaz interrogé par la police...

Deux semaines après la mort encore inexpliquée de George Michael, l'enquête se poursuit. Le célèbre chanteur de 53 ans a été retrouvé mort à son domicile, le matin de Noël, par son compagnon Fadi Fawaz. L'ancien coiffeur de 40 ans, en couple avec la star depuis 5 ans, assure avoir retrouvé l'ancien chanteur de Wham! inconscient dans le lit conjugal, alors qu'il aurait, lui, passé la nuit dans sa voiture. Une version des faits qui intrigue les forces de l'ordre, lesquelles l'ont convoqué pour lui poser des questions.

"Je ne l'ai pas vu ce soir-là puisque j'ai dormi dans ma voiture. La police est au courant de tout, et c'est l'essentiel", avait-il déclaré avant d'être entendu par les autorités compétentes cette semaine. De fait, la police de Thames Valley a fait savoir qu'il n'était pas considéré comme suspect mais que c'était "la procédure pour aider le médecin légiste à déterminer les causes de la mort". Car si le représentant de George Michael a avancé qu'il est décédé des suites d'un arrêt cardiaque, pour l'instant le mystère reste entier, en attendant les résultats de l'autopsie et des examens toxicologiques.

"La police a été formidable, ils ont été d'un vrai soutien. Ils ont fait ce qu'ils avaient faire, c'est ainsi que les choses se font normalement quand quelqu'un meurt. Ils ne m'ont pas accusé, jamais de la vie. Ils ont été d'un grand soutien", a fait savoir Fadi après sa déposition. Pour l'instant, beaucoup de questions restent encore sans réponse et la police s'interrogerait notamment sur l'état d'esprit du chanteur à la veille de sa mort.

Si le magazine Billboard affirme qu'il sortait d'un séjour en cure de désintoxication pour venir à bout de sa dépendance aux substances, son ancien manager Rob Kahane affirme au contraire n'avoir rien vu venir. "Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit qu'il allait bien et ça semblait être le cas. Ses morceaux n'étant absolument pas déprimants, je ne me suis pas inquiété outre-mesure", a-t-il confié au magazine américain, ajoutant qu'ils avaient prévu de se voir dans le mois de janvier pour rattraper le temps perdu. Un rendez-vous que l'interprète de Faith ne pourra malheureusement jamais plus honorer.

Coline Chavaroche