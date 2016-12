Mort de George Michael : Les trois hommes de sa vie...

Le troisième homme qui a compté dans la vie de George Michael n'est sans doute connu que par ses plus grands fans. En 1990, le chanteur incarne l'homme dans toute sa splendeur et sa virilité pour des millions d'admiratrices et d'admirateurs. C'est l'époque du clip Freedom! 90 qui réunit les supermodels Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington et Cindy Crawford. Dans le clip, elles ne jouent pas ses petites amies mais chantent le titre à sa place. À l'abri des regards, George Michael tombe amoureux d'Anselmo Feleppa, un créateur rencontré l'année suivante lorsqu'il était programmé au festival Rock in Rio.

Six mois après leur rencontre, Feleppa apprend sa séropositivité. En 2009 dans le Huffington Post, le chanteur se souvenait avoir été terrifié par la nouvelle et n'avoir eu personne vers qui se tourner : "Ma famille ne savait même pas que j'étais gay." En 1992, George Michael ressort son armée de top models pour la chanson Too Funky qu'il offre, ainsi que deux autres titres inédits, à la compilation Red Hot + Dance. L'album, qui réunit des personnalités comme Madonna, Seal et Lisa Stansfield, est publié pour récolter des fonds pour la recherche contre le sida.

Anselmo Feleppa meurt d'une hémorragie cérébrale, liée à la maladie, en 1993. Pendant dix-huit mois, George Michael est incapable d'écrire quoi que ce soit. Puis lui vient Jesus to a Child. Le titre est extrait de l'album Older et se place numéro un des charts anglais en 1996. À l'époque, la chanson et son contenu soulèvent de nouvelles rumeurs autour de la sexualité de son auteur. Après son coming out, forcé mais ô combien important, George Michael dédiera systématiquement la chanson à Anselmo avant de la chanter...