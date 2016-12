George Michael : Drogues dures, famille déchirée et héritage...

Depuis la mort de George Michael, le 25 décembre d'une crise cardiaque dans son sommeil, les questions s'accumulent. Avait-il sombré de nouveau dans la drogue ? Quels étaient ses projets ? Où reposera-t-il ? Qui héritera de sa fortune estimée à près de 105 millions de livres ?

Dans un communiqué de sa publiciste Connie Filippello, publié mardi 27 décembre au nom de la famille, on peut lire : "La famille et les proches de George Michael ont été très touchés par tout l'amour que ses fans lui ont témoigné dans les heures suivant l'annonce de sa mort. Pour un artiste dont la vie a été consacrée à la musique et à l'amour de sa famille et de ses amis, de ses admirateurs et du monde, vous ne pouviez lui rendre plus bel hommage..." Le communiqué se poursuit par une mise au point : "Contrairement à ce qui a été rapporté par certains, les circonstances de sa mort ne sont pas suspicieuses et du fond de notre coeur nous remercions ceux qui ont choisi de célébrer sa vie et son héritage artistique dans ce moment douloureux."

Rechute ?

Depuis la publication de photos par le site américain TMZ.com, montrant George Michael en surpoids, les rumeurs sur son état de santé vont bon train. Certains racontent qu'il avait replongé dans la drogue et consommait de l'héroïne, laissant le soin à son compagnon Fadi Fawaz de faire les quelques courses dont il avait besoin dans son village de Goring. C'est semble-t-il l'avis d'Andros Georgiou, cousin et ancien manager du chanteur. Sur Facebook, ce dernier a écrit : "Ma plus grande peur s'est réalisée. J'ai du mal à y croire. S'il vous plaît, dites moi que c'est faux, Yog [surnom donné à George Michael par sa famille, NDLR] ne peut pas être parti." Katerina, la soeur d'Andros, a déclaré au Daily Mail que le chanteur ne voyait plus que ses deux soeurs, Melanie et Yioda, et n'était plus en contact qu'avec son père depuis sa dernière cure de désintoxication en Suisse, l'année dernière. La famille était divisée... Georgiou et Michael ne se parlaient plus depuis des années.

À Goring, où le chanteur possédait une magnifique maison sur la Tamise et où il a été retrouvé mort le matin de Noël par son compagnon Fadi Fawaz, des dizaines et des dizaines de fans viennent déposer quelques fleurs, des mots et des photos. Parmi eux, l'actrice Debbie Killingback, qui jouait sa petite-amie dans le clip de Wham! Last Christmas : "Il était charmant, a-t-elle déclaré au Daily Mail. Il était normal, les pieds sur terre. Il était drôle et adorait rigoler, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Quelle perte !"