Mort de George Michael : Les premiers mots de son ex quand il l'a découvert...

Plus de trois semaines après la mort de George Michael, qui est décédé à son domicile d'Oxforshire le jour de Noël à 53 ans, l'enquête suit toujours son cours. Alors que les circonstances de sa disparition restent inexpliquées, bien que son porte-parole assure qu'il soit mort d'une crise cardiaque, sa relation avec Fadi Fawaz fait polémique.

C'est l'ancien coiffeur de 40 ans, compagnon de longue date du chanteur, qui a retrouvé dans son lit le corps inanimé du chanteur. Aux forces de l'ordre qui l'ont entendu, il a expliqué avoir passé la nuit dans sa voiture, avant d'aller retrouver la star le lendemain matin. Une version des faits qui intrigue, d'autant plus que certains assurent que le chanteur des Wham! souhaitait se séparer de son amant, sans pour autant y parvenir.

Face aux rumeurs, l'entourage de Fadi Fawaz commence à sortir de l'ombre et son neveu Josh s'est confié aux journalistes du Australia Daily Telegraph pour écarter tout soupçon, révélant sa réaction quand il a fait la macabre découverte. L'homme de 28 ans, DJ de profession, assure l'avoir eu au téléphone à ce moment-là.

"Il m'a dit : 'Mon dieu, je crois qu'il est mort. Je suis la première personne à avoir appris son décès'. Je n'ai jamais entendu un homme pleurer autant. Il m'a appelé en me disant : 'Mais qu'est ce que je vais faire sans lui ?' Ils ont passé quasiment chaque jour de ces 6 dernières années ensemble. Il était bouleversé, il est resté à pleurer à côté de George après l'avoir trouvé mort", a-t-il déclaré.

Le coup de fil en question fait partie des investigations de la police. "Tout le monde le pointe du doigt mais c'est des conneries tout ça. Il n'y avait que de l'amour entre eux. On dit de lui que c'est un parasite mais il n'a jamais tiré profit de George et il ne lui aurait jamais fait de mal", assure-t-il. Espérons que les tests toxicologiques qui ont été effectués, et dont on attend toujours le résultat, permettront de tirer au clair cet étrange décès.

Coline Chavaroche