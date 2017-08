Mort de Jacqueline Monsigny : Des obsèques "en technicolor" pour la romancière

Adepte de la vie en couleurs, aussi bien dans ses tenues sémillantes que dans ses romans, elle n'appelait pas la tristesse, Jacqueline Monsigny ; et même à l'heure de lui dire adieu, ses proches souhaitent que le chapitre final soit à son image...

Quatre jours après la mort de la romancière, scénariste et comédienne, qui s'est éteinte mardi 15 août 2017 à l'âge de 86 ans, sa famille partage son deuil dans le Carnet du jour du Figaro en date du samedi 19 août. Son mari l'acteur américain Edward Meeks, ses fils Frank Bertrand et Thibaut Chatel (de Chateleux) et leur entourage annoncent avec tristesse que la cérémonie civile d'obsèques de Jacqueline Monsigny aura lieu dans l'après-midi du mercredi 23 août au crématorium du cimetière du Père-Lachaise.

Une annonce à laquelle ils adjoignent une consigne peu courante, mais très éloquente et, même, émouvante : "Pas de tenue sombre, Jacqueline n'aimait que le technicolor... Merci."

Jacqueline Monsigny s'en ira alors dans une dernière salve de couleurs, elle qui en a tant donné à la vie de ses nombreux lecteurs, à travers ses romans historiques, romans d'amour, romans d'aventure pour le public jeune (la série Freddy Ravage)...

D'abord speakerine et contributrice à la télévision de toutes sortes d'émissions dans les années 1960 (programmes jeunesse, jeux, variétés, reportages...), mais aussi comédienne au théâtre et actrice devant la caméra d'Henri Decoin et Jean Girault, Jacqueline Monsigny prit le virage - et le virus - de l'écriture à la suite d'une période de chômage provoquée par les événements de mai 1968. La série des Floris naquit alors, prélude à une carrière d'écrivain prolixe... Au total, plus d'une quarantaine d'ouvrages dont La belle de Louisiane et Le roi sans couronne, qui furent tous des succès de librairies.

L'écriture fut aussi une affaire de famille : elle collabora avec son époux Edward Meeks, héros de la série Les Globe-Trotters avec Yves Rénier, pour Le roman de Hollywood (2006), Le roman du festival de Cannes (2007), Merveilleuse Grace de Monaco (2012) et Avec Elizabeth Taylor et Richard Burton (2014). Quant à ses fils, Frank Bertrand et Thibaut Chatel, ils suivirent sa voie : fils du réalisateur François Chatel (de Chateleux), disparu en 1982 à 56 ans, le premier, âgé de 67 ans, est écrivain, dramaturge, scénariste, biographe, romancier et comédien, et le second, âgé de 58 ans, est producteur, réalisateur et scénariste. Jacqueline et ses deux garçons ont même collaboré à de nombreuses reprises, travaillant à six mains sur nombre de dessins animés pour TF1, France Télévisions et M6.

Le dernier ouvrage de Jacqueline Monsigny est paru en 2013 aux éditions Vaillant : ironie du sort, Les Filles du tsar, survivantes à la Révolution ? avait été préfacé par Gonzague Saint-Bris, tragiquement décédé quelques jours avant elle...