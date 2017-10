Mort de Jean Rochefort : Sa fille Clémence, effondrée, dévoile sa photo préférée

Clémence est la seconde fille de Jean Rochefort et de l'architecte Françoise Vidal, parents également de Louise, 27 ans. Le héros du Crabe-Tambour est aussi le père de trois autres enfants : Marie et Julien, nés de son mariage avec Alexandra Moscwa, et Pierre Rochefort, dont la mère est l'actrice et réalisatrice Nicole Garcia.

On avait pu voir la charmante Clémence Rochefort lors d'un défilé au profit de l'association Meghanora au Salon des Miroirs à Paris, le 20 février 2016. Passionnée de mode, elle a assisté au show de Dany Atrache lors de la Fashion Week à Paris, le 4 juillet dernier.