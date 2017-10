Mort de Jean Rochefort : Jean Dujardin, Alexandra Lamy... Les acteurs en deuil

Le lundi matin ne pouvait pas être plus triste. L'annonce de la mort de l'immense Jean Rochefort dans la nuit du 8 au 9 octobre à l'âge de 87 ans plonge la France dans le chagrin, celui d'avoir perdu une figure du cinéma qui véhiculait autant le talent, l'élégance que la bienveillance. Parmi les réactions, celles des acteurs français, toutes générations confondues, se répandent sur la Toile, à coups d'images cultes et d'hommages à sa grande carrière.

Ses prestations dans Que la fête commence, qui lui vaut le César du meilleur second rôle, et celle dans Le Crabe-tambour pour laquelle il remporte cette fois le prix du meilleur acteur, son humour intelligent, son allure de dandy français... Jean Rochefort a su traverser les époques en gardant sa malice, sachant être admiré par ses pairs et s'amuser avec la langue française – on citera Les Boloss des belles lettres –, preuve que sa jeunesse d'esprit n'a pas été altérée par les années.

Jean Rochefort avait réagi aux disparitions de ses amis et partenaires Claude Rich, Victor Lanoux ou encore Philippe Noiret. Il a rejoint le paradis, et c'est au tour de tout le milieu du cinéma français de réagir. Parmi les nombreuses manifestations de la part de comédiens, on citera pour le moment celles de Jean Dujardin, Alexandra Lamy, Nicolas Bedos, Elsa Zylberstein, Pierre Niney, Emmanuelle Devos, ou encore François Berléand.