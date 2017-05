Victor Lanoux - Jean Rochefort, Guy Bedos... "J'ignorais qu'il était malade"

Victor Lanoux a marqué les esprits pour son personnage dans Louis la Brocante évidemment, mais il possède une filmographie aussi très riche qui montre à quel point il a brillé pour le cinéma français : Dupont Lajoie, Cousin, Cousine, Adieu poulet, Un éléphant ça trompe énormément, Nous irons tous au paradis, Un moment d'égarement, La Carapate, La Smala, Les Démons de Jésus... La liste est longue. Plusieurs personnalités ont donc réagi à sa disparition le 4 mai à l'âge de 80 ans à la suite d'un accident vasculaire cérébral.

Jean Rochefort avait eu le plaisir de collaborer avec Victor Lanoux dans le dyptique d'Yves Robert, Un éléphant ça trompe énormément et Nous irons tous au paradis. Très ému, il a fait part de sa peine sur les ondes de RTL : "C'est un choc, j'ignorais qu'il était malade. Nous avons été quatre pour un film qui nous avait réunis. Grand acteur, grand grand acteur, bougon, tendre et timide, c'est étrange pour des qualités d'acteur. Nous étions conscients en plus de faire un film de qualité, qui racontait des choses, des modernités."

Un quatuor auquel appartenait également Claude Brasseur et Guy Bedos. Ce dernier a choisi France Info pour partager sa tristesse : "On s'aimait beaucoup, et ce sont des souvenirs formidables. c'était un très bon camarade. C'était la famille, Dabadie, Robert, c'étaient mes potes (...), ça me ramène à une époque très heureuse de ma vie (...), je suis bien triste que Victor soit parti. (...) Je suis arrivé à un âge où je perds beaucoup de copains, d'amis, ça me bouleverse d'aller au cimetière pour aller enterrer mes copains avec qui je me suis amusé, avec qui j'ai ri. (...) C'était mon copain, mon frère."

Son fils, Nicolas Bedos, qui a ainsi connu aussi Victor Lanoux à travers son papa a posté sur Instagram une photo de son père et lui dans Nous irons tous au paradis. Jean Dujardin, admiratif, a aussi manifesté sa peine sur le réseau social.