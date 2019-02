Mort de Karl Lagerfeld : Dévasté, Baptiste Giabiconi est "orphelin" d'un "père"

La nouvelle a choqué la France entière. Karl Lagerfeld est mort ce mardi 19 février 2019 à l'âge de 85 ans. L'icône mondiale de la mode est décédée dans la matinée à l'Hôpital américain de Paris, à Neuilly-sur-Seine, où elle avait été admise en urgence lundi soir.

Dévasté par cette triste nouvelle, Baptiste Giabiconi – qui a démarré sa carrière en 2008 grâce au créateur – a décidé de réagir publiquement à l'annonce de la disparition de son pygmalion. Sur son compte Instagram, le mannequin et chanteur de 29 ans a écrit en légende d'une photo en noir et blanc de Karl Lagerfeld : "Karl, mon ange gardien, depuis notre rencontre tu as été mon guide, que serais-je devenu sans toi ? Je pense à tous ces gens qui ont croisé ton chemin et que tu as marqué à jamais. Je pense à Eric, Virginie, Sebastien, Brad, Jake et bien d'autres qui tout comme moi, se sentent orphelin aujourd'hui. Je suis fier de ce chemin parcouru à tes cotés, chemin parfois semé d'embûches dans un milieu qui n'était pas le mien. Moi qui avait tout à découvrir, tu m'as tendu la main et tu ne l'as jamais lâchée. Je mesure la chance d'avoir tant appris à tes cotés, toi, si cultivé, si brillant, un être à part, merci, merci d'avoir été là pour moi, pour nous. Aujourd'hui, je perds une partie de moi, un pygmalion, un père, un repère, un pan de ma vie s'envole avec toi. Tu resteras à jamais dans mon coeur." Un hommage poignant qui a attiré des centaines d'hommages en commentaires.

Pour rappel, la santé de Karl Lagerfeld inquiétait depuis plusieurs semaines. Le directeur artistique de Chanel avait notamment manqué le défilé Haute Couture de la maison parisienne, le mardi 22 janvier. Chanel avait alors rassuré les fans du créateur en expliquant qu'il était simplement fatigué.

Depuis l'annonce de sa disparition, les plus grandes stars de la planète rendent hommage à Karl Lagerfeld. Donatella Versace, Victoria Beckham ou encore Carla Bruni et Eva Longoria ont fait part de leur tristesse.

Ce 19 février 2019, Chanel, après avoir fait part de sa vive émotion, a annoncé le nom de la remplaçante de Karl Lagerfeld en tant que directrice artistique de la maison française : Virginie Viard.