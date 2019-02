Mort de Karl Lagerfeld : Retour en images sur les "hommes de sa vie"

Ami et muse du couturier depuis qu'il a lancé sa carrière de mannequin en 2008, Baptiste Giabiconi est une autre figure indissociable du Kaiser. Tout en continuant de défiler pour Chanel et de poser pour de nombreux prestigieux magazines, le jeune homme originaire des Bouches-du-Rhône était l'acolyte privilégié de Karl Lagerfeld en soirées.

Autre mannequin chouchou du styliste iconique, l'américain Brad Kroenig a commencé à collaborer avec lui au début des années 2000. Mais c'est finalement son fils, l'adorable Hudson Kroenig (9 ans), qui est devenu non seulement son filleul, mais son héritier.

De garde du corps à mannequin star et bras droit, il n'y a eu qu'un pas pour Sébastien Jondeau, proche du couturier depuis la fin des années 1990. Il n'avait que 15 ans et gagnait de l'argent de poche en livrant des meubles et oeuvres d'art lorsqu'un de ses prestigieux clients, Karl Lagerfeld, l'a pris sous son aile.

Des collaborateurs qui doivent aujourd'hui se sentir un peu orphelins...