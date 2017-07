Mort de la comédienne Isabelle Sadoyan, grande dame du théâtre

La comédienne Isabelle Sadoyan, figure du théâtre lyonnais, est morte lundi 10 juillet à l'âge de 89 ans, a annoncé le Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne à l'AFP.

Née en 1928 à Lyon, Isabelle Sadoyan a étudié au Conservatoire de sa ville natale avant de participer à la création du Théâtre de la Comédie dans la capitale des Gaules en 1950, en compagnie notamment de Roger Planchon et du comédien Jean Bouise, qu'elle épousera en 1954.

En 1972, le Théâtre de la Comédie devient Théâtre de la Cité et déménage à Villeurbanne, sous la direction de Patrice Chéreau. Isabelle Sadoyan suit, avant de quitter la troupe Planchon en 1976 pour s'installer à Paris. La comédienne reviendra en 2011, avec un rôle dans Ruy Blas lors de l'inauguration de la grande salle du TNP.

A Paris, Isabelle Sadoyan joue pour les plus grands metteurs en scène et travaille également pour le cinéma, sous la direction de Claude Sautet, Luis Buñuel, Jeanne Moreau, Claude Chabrol, Luc Besson, Claude Lelouch ou encore Jean-Luc Godard. Sur le petit écran, on pouvait la voir dernièrement dans les séries Les Revenants et Un village français.

En 2010, elle est nommée pour le Molière de la comédienne dans un second rôle pour Les Fausses Confidences, mise en scène par Didier Bezace. Quatre ans plus tard, elle remporte le Molière de la comédienne dans un second rôle pour L'Origine du monde. Elle a été faite Chevalier de la Légion d'honneur Chevalier de la Légion d'honneur et Officier de l'ordre des Arts et des Lettres.

Passionnée de théâtre, elle se produisait encore en octobre 2016 sur les planches du Théâtre de l'Oeuvre, à Paris. Elle donnait alors la réplique à Robert Hirsch, 91 ans, dans une pièce sur la difficulté de vieillir : Avant de s'envoler.