Mort de Michel Del Burgo : Le célèbre chef étoilé disparaît à l'âge de 55 ans

Le monde de la cuisine perd une de ses étoiles : le chef Michel Del Burgo est passé de vie à trépas dans la nuit de samedi à dimanche 12 mars. À 55 ans, l'as des fourneaux hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière a succombé à une "longue maladie" qui le rongeait depuis trois ans, ont indiqué ses enfants à un correspondant de l'AFP.

Le chef étoilé, grand nom de la cuisine carcassonnaise, avait fait ses armes dans la cuisine du restaurant familial avant de passer son diplôme de cuisine et d'aiguiser ses couteaux auprès des plus grands notamment Raymond Thuilier, chef de l'Oustau de Baumanière, et d'Alain Ducasse au Byblos de Courchevel.

Michel Del Burgo avait ensuite repris la Barbacane à Carcassonne en 1991, après un passage à l'Hôtel de l'Europe à Avignon. Son investissement dans la cité des papes, pendant six ans, lui vaudra deux macarons au Guide Michelin avant qu'il ne reprenne les rênes du Bristol à Paris puis du Taillevant.

Il a aussi exercé dans les cuisines du Chantecler, le restaurant de l'hôtel Negresco à Nice, et à l'Orangerie de Paris, avant de s'envoler pour l'Asie où il a travaillé pour le compte de Joël Robuchon. Il exerce notamment à l'Atelier Robuchon de Hong-Kong qui lui permet de décrocher une troisième étoile en 2012.

Le succès ne s'arrête pas là pour le super chef qui a décroché une nouvelle étoile alors qu'il dirigeait d'une main de maître le restaurant de l'Hôtel 111, d'octobre 2011 jusqu'à la liquidation de la société, en juin 2013.

Loin de se laisser abattre par ce coup dur, d'après les informations de la Dépêche, Michel Del Burgo espérait alors refaire sa vie en Asie où il avait l'intention d'ouvrir plusieurs restaurants haut de gamme ainsi qu'un bar à vin. Malheureusement, la maladie a eu raison de ses projets de haute gastronomie et il a vécu ses derniers instants dans la capitale française.

Michel Del Burgo pourra compter sur ses enfants pour poursuivre son oeuvre. Son fils Florian a choisi d'installer son restaurant L'Épicurien à Carcassonne, ville d'adoption de ce gastronome originaire de l'Aisne, quand sa fille Léa, poursuit la même voie à Paris.

