Mort de Powers Boothe, le terrible sénateur de "Sin City"

Son visage a marqué le cinéma mais aussi le monde des séries. Powers Boothe n'est plus, laissant derrière lui des rôles souvent terrifiants, comme celui du sénateur Roark dans le diptyque Sin City. L'acteur américain est mort le 14 mai à l'âge de 68 ans de causes naturelles, selon Variety.

Après avoir débuté dans The Goodbye Girl (1977) avec Richard Dreyfuss, il tourne devant la caméra de William Friedkin pour Cruising (1980). Remarqué dans le téléfilm Guyana Tragedy: The Story of Jim Jones un an plus tard, l'acteur charismatique voit les propositions affluer. Il devient un spécialiste de la guerre avec des films tels que Sans retour (1981) de Walter Hill, L'Aube rouge (1984) de John Milius, ou encore Les Chemins de la dignité (2001) de George Tillman Jr. Durant la décennie 1990, il brillera dans Tombstone (1993), réalisé par George Pan Cosmatos et tournera deux fois pour Oliver Stone : dans Nixon et U-Turn.

Les fans de l'adaptation du comics Sin City aimeront sa performance de sénateur Roark, jouant le rôle d'un politique peu recommandable, père de l'affreux Roark Junior. Récemment, c'est dans la série western Deadwood puis Nashville et Les Agents du SHIELD qu'il s'était illustré.