Mort de Prince : Sa famille poursuit le combat et saisit la justice

Incapable d'identifier les responsables de la mort de Prince survenue le 21 avril 2016 dans sa résidence de Paisley Park, à Chanhassen dans le Minnesota, le procureur du comté de Carver (dont dépend Paisley Park) a récemment annoncé qu'il n'y aurait aucune inculpation. "Pas de mobile et pas de suspect identifié", a-t-il ainsi déclaré lors d'une conférence de presse organisée le 19 avril 2018. La justice américaine "ne peut pas engager de poursuites pénales relatives au décès de Prince", a-t-il ajouté, précisant que tout laissait à penser que le chanteur ignorait qu'il consommait du Fentanyl. "Rien dans le dossier ne suggère que Prince a pris du Fentanyl en connaissance de cause", a également déclaré Mark Metz. Des déclarations qui ne satisfont pas la famille de Prince, persuadée qu'il existe des responsables.

TMZ révèle que les proches du chanteur, décédé à l'âge de 57 ans d'une overdose médicamenteuse, ont intenté une action une justice contre un hôpital situé dans l'Illinois, le Trinity Medical Center. Ils reprochent à l'établissement médical de ne pas avoir su diagnostiquer et traiter l'addiction de Prince aux opioïdes notamment contenus dans le Fentanyl. Quelques jours avant sa mort, l'interprète de Purple Rain avait été contraint d'annuler des concerts et de faire atterrir d'urgence son avion pour se faire admettre à l'hôpital dans l'Illinois. La famille du chanteur attaque également plusieurs médecins du Trinity Medical Center et une chaîne de pharmacie Walgreens, qu'elle accuse de ne pas avoir vérifié que les médicaments qu'il consommait était en adéquation avec son état de santé.