Mort de Rachid Taha : Ses obsèques annoncées...

Hommages en pagailles

De nombreuses personnalités du spectacle, du milieu associatif et militant, de la politique, comme Benoît Hamon et la ministre de la Culture Françoise Nyssen, ont rendu hier hommage à Rachid Taha, mort dans la nuit d'une crise cardiaque. Jamel Debbouze lui a dédié quelques mots sur Twitter : "Rachid Taha, l'éclaireur. Avec sa musique, son coeur et ses textes, il a toujours cherché à nous éclairer et à rassembler. 'Carte de séjour' ou 'Le Refoulé' resteront à jamais. Merci frère." Énora Malagré conserve un doux souvenir de l'homme : "J'ai eu la chance de connaître cet immense artiste ! Nous avons perdu aujourd'hui un homme rare et un poète. Je suis très très triste." Cédric Le Belge de Skyrock rappelle sa très populaire collaboration avec Faudel et Khaled : "En 1998... 1,2,3 Soleil... Khaled, Faudel et Rachid Taha étaient ensemble pour le plus grand événement Raï de France." Tahar Rahim, Jalil Lespert ou encore Sonia Rolland ont posté un hommage sur les réseaux sociaux. Enfin, ce jeudi 13 septembre, Libération offre sa couverture à Rachid Taha sous le titre : "Le rock écorché vif."

Mercredi, c'est par ces mots de ses proches que nous apprenions la mort de l'artiste : "Son fils Lyes, sa famille, ses proches, tous ses amis et son label Naïve ont le regret et l'immense tristesse d'annoncer le décès de l'artiste Rachid Taha, survenu cette nuit suite à un arrêt cardiaque à son domicile des Lilas."