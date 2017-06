Mort de Rebecca Burger : La famille porte plainte, la marque de siphon réagit

Se saisissant du scandale en puissance, 60 millions de consommateurs a appuyé là où ça fait mal, pointant du doigt directement la marque et globalement ces ustensiles de cuisine qui ont provoqué ces dernières années "une soixantaine d'accidents toutes marques confondues, laissant parfois des séquelles très sérieuses : perte d'un oeil, dents cassées, acouphènes, multiples fractures au visage ou à la poitrine". En mai 2014, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait alerté sur le danger de "siphons à crème défectueux" pouvant occasionner des "blessures graves notamment aux mains ou au visage". Le communiqué ajoutait que "plusieurs dizaines de milliers d'appareils [étaient] potentiellement concernés".

De son côté, la famille de Rebecca n'a pas tardé à passer à l'attaque pour faire la lumière sur le décès tragique de la jeune femme de 33 ans. Selon LCI, le parquet de Mulhouse et la gendarmerie du Haut-Rhin ont confirmé l'ouverture d'une enquête après le décès de la jeune femme afin de "déterminer les circonstances exactes" du drame.

Face la médiatisation plus que compréhensible de cette affaire, le patron de la marque du siphon Ard'Time a confirmé avoir été contacté par la gendarmerie à ce sujet, indiquant avoir "un expert et des avocats qui gèrent ce dossier en ce moment". "Je suis navré de ce qui a pu se passer. On a fait tout ce qu'on pouvait faire pour avertir tout le monde, mais on ne peut pas tout faire malheureusement", a-t-il confié à LCI. Dans le même temps, la marque publiait un communiqué de presse ce 22 juin, affirmant avoir "pris connaissance d'un accident de siphon survenu récemment et [qu'elle ne pouvait] malheureusement que déplorer", "même si à ce stade, rien ne permet d'établir un lien" entre le décès de Rebecca et la marque.