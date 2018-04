Mort de Rose Laurens : Julien Doré réagit et poste un touchant message

Au cours de sa carrière, Rose Laurens a publié une petite dizaine d'albums et a joué dans les comédies musicales Les Misérables et L'ombre d'un géant. Elle a également participé en 2007 à la tournée RFM Party 80 aux côtés d'autres stars de cette période, comme Lio et Début de Soirée. Il y a trois ans, Rose Laurens annonçait son retour à la musique après avoir collaboré avec Pierre Palmade ! Le duo avait planché sur un opus intitulé A.D.N. et porté par un premier extrait, Si j'pars sur une île.

Thomas Montet