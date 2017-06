Mort de Simone Veil : Les hommages de Macron, Trierweiler, Royal...

La mort de Simone Veil, survenue tôt ce vendredi 30 juin 2017, a provoqué une immense tristesse parmi les Français, qui avaient fait d'elle une de leurs personnalités préférées. Les hommages à l'ancienne ministre, figure de la légalisation de l'IVG, emportée à 89 ans, sont nombreux.

Sur Twitter, des milliers d'utilisateurs ont rapidement réagi à la mort de Simone Veil et ont salué son combat pour les droits des femmes. Parmi eux, différentes figures de la vie politique. Le président Emmanuel Macron a ainsi écrit : "Très vives condoléances à la famille de Simone Veil. Puisse son exemple inspirer nos compatriotes, qui y trouveront le meilleur de la France." Ses adversaires pendant la campagne présidentielle ont eux aussi tenu à s'exprimer. Benoît Hamon a écrit : "Je m'incline à la nouvelle du décès de Simone Veil, survivante de la Shoah, ministre de la loi IVG, inlassable européenne." Jean-Luc Mélenchon a quant à lui rappelé que Simone Veil "appart[enait] au meilleur de notre Histoire. Et son nom vivra dans notre gratitude pour toujours" et même Marine Le Pen a réagi, en saluant "une femme qui aura incontestablement marqué de son empreinte la vie politique française" et qui "a défendu ses convictions avec constance".

Dans les autres réactions politiques, notons aussi celle de l'ancien président François Hollande. "Simone Veil a incarné la dignité, le courage et la droiture. (...) Simone Veil a traversé l'Histoire et a fait l'Histoire. Pour avoir connu l'enfer, elle s'était engagée pour faire avancer le droit et construire l'Europe. Elle fut d'ailleurs la première Présidente élue du Parlement Européen. La France perd une de ses grandes consciences", a-t-il déclaré sur Facebook. Quant à Ségolène Royal, elle a déclaré : "Le monde perd une grande dame avec le décès de Simone Veil. Ses combats et ses épreuves resteront un exemple pour toutes les femmes." Martine Aubry a elle déclaré : "Nous perdons une grande dame. (...) Merci Simone pour ce que vous avez fait pour la France et pour les femmes."