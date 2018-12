Mort de Sondra Locke, ex-compagne de Clint Eastwood

Leur histoire fit les choux gras de la presse à scandale. Couple hollywoodien par excellence, Clint Eastwood et Sondra Locke ont marqué les esprits dans les années 70 et 80. Aujourd'hui, on apprend que l'actrice et réalisatrice est décédée le 3 novembre 2018 à l'âge de 74 ans. C'est le site de RadarOnline qui a révélé cette disparition, près d'un mois et demi après sa mort. Selon les médias américains, elle s'est éteinte à son domicile de Los Angeles après des années de bataille contre un cancer des poumons et des os. Elle a été enterrée aux côtés de Marilyn Monroe notamment, au Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park & Mortuary de Los Angeles

Avant de devenir la compagne de Clint Eastwood pendant treize ans, Sondra avait fait des débuts fracassants en 1969 dans le cinéma avec le film Le coeur est un chasseur solitaire qui lui vaudra une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Alors que rien ne la destinait au cinéma, elle se tourne définitivement vers le septième art et enchaîne avec un autre succès, Willard de Daniel Mann, qui débouchera sur sa rencontre-clé avec Eastwood. L'iconique acteur et réalisateur est alors marié à Maggie Johnson, avec qui il a eu deux enfants (Alison et Kyle). Eastwood et Locke deviendront l'un des plus célèbres couples de cinéma, avec en 1976 le cultissime Josey Wales hors-la-loi, suivi de L'Épreuve de force (1977) et Le Retour de l'inspecteur Harry (1983). Ils se donneront également la réplique dans Doux, Dur et Dingue (1978) ainsi que dans Bronco Billy (1980). En 1986, Sondra Locke passe derrière la caméra pour son premier long métrage, Ratboy, avec le concours de Clint en tant que producteur.

Puis leur idylle se termine avec pertes et fracas en 1989, faisant les gros titres de la presse à scandale. Lorsque Clint Eastwood décide de rompre, l'actrice découvre ses affaires à l'extérieur de la maison de Bel Air qu'ils partageaient et qu'elle pensait être un cadeau, les serrures ont été changées. Traîné en justice par son ex qui le décrit dans son autobiographie comme "un monstre" et l'attaque notamment pour fraude, Clint Eastwood signera finalement un arrangement financier confidentiel avec elle avant l'issue d'un procès fleuve.