Clint Eastwood renoue avec sa fille cachée, aux côtés des siens et de son ex

Mais la cerise sur le gâteau, c'était la présence de Laurie Murray. Derrière ces yeux bleus pleins de vie se cache le huitième enfant de Clint Eastwood. En effet, Laurie, 64 ans aujourd'hui, est la fille cachée du cinéaste. L'histoire, révélée par le Daily Mail, veut que l'icône hollywoodienne ne savait rien de son existence et que la mère de Laurie l'a donnée à l'adoption au moment de sa naissance. Clint n'était alors pas du tout connu et ne savait même pas que la mère de Laurie était enceinte. La petite Laurie a donc grandi sans savoir que son père biologique n'était autre que la vedette du western culte Le bon, la brute et le truand.

Devenue adulte, elle va se mettre en quête de retrouver son géniteur. Un long périple qui l'amènera à découvrir, il y a une trentaine d'années de cela, que Clint Eastwood est son père. Le biographe Patrick McGilligan avait été le premier à mentionner son existence, expliquant que Clint avait eu une relation avec la mère de Laurie alors qu'il était fiancé à Maggie Johnson, et que leur idylle fut courte. Aujourd'hui, père et fille sont très proches, ont rattrapé le temps perdu autour de passions communes comme le golf, et partent notamment ensemble en vacances. Le 10 décembre, elle a été photographiée pour la première fois avec son papa, et a été présentée aux photographes comme Laurie Eastwood.

Elle vit aujourd'hui à une heure de Seattle, non loin de ses deux enfants, Lowell Thomas IV et Kelsey. "Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a été un père génial pour ma mère, et toujours gentil avec moi et ma famille lorsque nous le voyons", a témoigné Lowell Thomas auprès du Daily Mail. Le jeune homme a d'ailleurs posté plusieurs photos avec celui qui est donc officiellement devenu son grand-père...